Durante la pausa per le nazionali, la maggior parte dei club europei approfitta del calendario per rifiatare, allenarsi o organizzare amichevoli a scopo commerciale. Non sarà così per Atletico Madrid e Inter, che si stano affrontando in Libia, a Bengasi (orario d’inizio ore 18.20), per la Reconstruction Cup – Fdrl Trophy. Un’amichevole dal sapore insolito e dai contorni geopolitici significativi. Lo scrive Il Times: “Il match si disputa al Benghazi International Stadium, impianto da 42.000 posti recentemente ristrutturato. In campo ci saranno anche stelle come Antoine Griezmann, Henrikh Mkhitaryan, Koke e il portiere Yann Sommer. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Inter e Atletico Madrid ora in campo in Libia con almeno 3 milioni in tasca, anche se i governi sconsigliano viaggi lì

