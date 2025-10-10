Inter Bonny guida l’attacco in vista della sfida scudetto
Bonny, il prodigio che scalda San Siro: numeri da capocannoniere Ange-Yoan Bonny è arrivato all’Inter come un fulmine. Esordisce con gol e tre assist contro la Cremonese, incantando San Siro. Fisico imponente e interscambiabile, incarna il profilo ideale per Chivu Il rumeno non garantisce a nessuno un posto fisso, ma L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
In questa notizia si parla di: inter - bonny
Allenamenti Inter, Bonny anticipa tutti e non perde tempo: il nuovo attaccante già pronto per la Pinetina
Dubroca esalta Bonny: «Inter, può diventare come Thuram! Personalità»
Bonny Inter, Sébastien Dubroca: «Ha il potenziale, la determinazione e la personalità per diventare un giocatore importante»
Bobo #Vieri a Dazn: “L’#Inter ha fatto una mercato da 9 in pagella. Ha preso il miglior difensore al mondo disponibile sul mercato #Akanji più #Sucic che è molto forte. Pure #Esposito e #Bonny sono forti forti. Hanno fatto un grande lavoro i dirigenti nerazzurri”. - X Vai su X
Passione Inter. . Post Inter-Cremonese 4-1, Serie A, Dimarco, Bonny, Chivu, lotta scudetto e non solo. ? Entra nel Club: https://bit.ly/4fWMIyQ Avrai una community riservata, chat private, contenuti esclusivi e moltissimi altri bonus. Potrai intervenire in diretta, pa - facebook.com Vai su Facebook
Inter, Bonny non si allena: a rischio il match contro il Cagliari - Dopo le vittorie contro l'Ajax in Champions League e il Sassuolo in campionato, l'Inter si prepara alla sfida in trasferta contro il Cagliari di Pisacane, che si disputerà sabato alle 20:45 all'Unipol ... Da corrieredellosport.it
Inter, da valutare Bonny per la trasferta di Cagliari: le possibili alternative di Chivu - L’Inter ieri mattina è tornata ad allenarsi ad Appiano Gentile, dopo il giorno di riposo, agli ordini di Cristian Chivu. ilmessaggero.it scrive