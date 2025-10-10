Inter bene Dumfries con la Nazionale
Le parole di Dumfries Denzel Dumfries è tornato a parlare ai microfoni di Sport Mediaset dopo la vittoria per 4-0 dell’ Olanda contro Malta, gara in cui ha servito un altro assist decisivo. Il giocatore aveva parlato in passato di un suo possible approdo in Premier, ma ora sembra avere il focus solo sull’Inter. L’esterno dell’ Inter ha analizzato il L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
In questa notizia si parla di: inter - bene
Locatelli e Cambiaso: “Partita folle, pazza Italia ma così non va bene”. Poi si preparano per Juve-Inter
Lookman Inter, Suma ammette: «Non la sto vivendo bene, per tutta la notte mi sono posto quella domanda»
Severgnini: "Canto l'inno dell'Inter con mia nipote. Inzaghi, ricordi bene: mai deludere i tifosi"
Inter, sono numeri storici: l'attacco mai così bene da 28 anni #inter #chivu #simoni - X Vai su X
#ChampionsLeague: bene #Inter e #Atalanta #Eurolega: vittorie per #Virtus e #Olimpia La nuova vita di bomber #MarcoSimone Ascolta il #Podcast urly.it/31cc54 Guarda il #Videocast urly.it/31cc6d - facebook.com Vai su Facebook
Inter, Dumfries fa chiarezza: risposta secca sul cambio con la Cremonese - Dopo gli elogi all’Inter, torna anche sulla scena di Inter- Segnala spaziointer.it
Inter, Dumfries: "Orgoglioso di me stesso. Più gol e assist di così è impossibile" - L’esterno olandese dell’Inter parla dal ritiro della sua nazionale: dalle Champions perse in finale alla classifica del Pallone d’Oro (“Sono arrivato sopra Haaland”). Da sport.sky.it