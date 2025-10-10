Inter bene Dumfries con la Nazionale

Ilprimatonazionale.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le parole di Dumfries Denzel Dumfries  è tornato a parlare ai microfoni di  Sport Mediaset  dopo la vittoria per  4-0  dell’ Olanda  contro  Malta, gara in cui ha servito un altro assist decisivo. Il giocatore aveva parlato in passato di un suo possible approdo in Premier, ma ora sembra avere il focus solo sull’Inter. L’esterno dell’ Inter  ha analizzato il L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

inter bene dumfries con la nazionale

© Ilprimatonazionale.it - Inter, bene Dumfries con la Nazionale

In questa notizia si parla di: inter - bene

Locatelli e Cambiaso: “Partita folle, pazza Italia ma così non va bene”. Poi si preparano per Juve-Inter

Lookman Inter, Suma ammette: «Non la sto vivendo bene, per tutta la notte mi sono posto quella domanda»

Severgnini: "Canto l'inno dell'Inter con mia nipote. Inzaghi, ricordi bene: mai deludere i tifosi"

inter bene dumfries nazionaleInter, Dumfries fa chiarezza: risposta secca sul cambio con la Cremonese - Dopo gli elogi all’Inter, torna anche sulla scena di Inter- Segnala spaziointer.it

inter bene dumfries nazionaleInter, Dumfries: "Orgoglioso di me stesso. Più gol e assist di così è impossibile" - L’esterno olandese dell’Inter parla dal ritiro della sua nazionale: dalle Champions perse in finale alla classifica del Pallone d’Oro (“Sono arrivato sopra Haaland”). Da sport.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Inter Bene Dumfries Nazionale