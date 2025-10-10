Inter-Atletico Madrid chance da non sprecare per Bonny | la Roma si avvicina

Mentra la Serie A è in pausa e le Nazionali vanno in scena, c’è anche tempo di amichevoli per chi invece è rimasto in gruppo. L’Inter affronterà l’Atletico Madrid a partire dalle ore 18:00 del 10 ottobre e cercherà di trovare nuove soluzioni per la sfida di campionato che invece si terrà il 18 ottobre sul campo della Capolista Roma. Quello di oggi, dunque, sarà un test importante per gli uomini rimasti a disposizione di Cristian Chivu, ancora di più per l’unico attaccante rimasto all’Inter ovvero Ange-Yoan Bonny: Lautaro e Pio Esposito, infatti, partiti per le nazionali non saranno presenti per questa trasferta in terra libanese, mentre Marcus Thuram è ancora fermo ai box per infortunio. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

