Intelligenza artificiale Frassinetti | Strumento a servizio della scuola Decisiva la formazione dei docenti
A margine di un incontro a Napoli dedicato al rapporto tra scuola e intelligenza artificiale, è intervenuta anche Paola Frassinetti, sottosegretario al Ministero dell’Istruzione e del Merito. Durante il NextGenAI – summit internazionale sull’uso dell’IA in ambito educativo – ha toccato diversi punti centrali, richiamando l’attenzione sul ruolo degli insegnanti e sull’importanza della consapevolezza nei più giovani. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Frassinetti, scuola insegni a usare l'IA con responsabilità - I rischi sono quelli che si demandi all'intelligenza artificiale quello che deve fare la mente umana". Lo riporta ansa.it
Intelligenza artificiale, cosa devono fare le Istituzioni scolastiche - Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato le Linee guida per l’introduzione dell’Intelligenza Artificiale nelle Istituzioni scolastiche. orizzontescuola.it scrive