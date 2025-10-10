Intelligenza artificiale e Istituzioni scolastiche cosa devono fare

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato le Linee guida per l’introduzione dell’Intelligenza Artificiale nelle Istituzioni scolastiche. Il documento ministeriale dedica ampio spazio al tema della protezione dei dati personali, stabilendo che l’adozione di sistemi di Intelligenza Artificiale debba sempre avvenire nel rispetto del Regolamento europeo GDPR e delle norme italiane collegate. Le istituzioni scolastiche, in qualità di titolari del trattamento, sono tenute a garantire che il trattamento dei dati sia lecito, pertinente e proporzionato. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

