Insulti e aggressioni a Piazza Armerina così una donna è stata perseguitata | un arresto

Notizie.virgilio.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Piazza Armerina, uomo sottoposto a divieto di avvicinamento e braccialetto elettronico per atti persecutori contro una donna. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

insulti e aggressioni a piazza armerina cos236 una donna 232 stata perseguitata un arresto

© Notizie.virgilio.it - Insulti e aggressioni a Piazza Armerina, così una donna è stata perseguitata: un arresto

In questa notizia si parla di: insulti - aggressioni

insulti aggressioni piazza armerinaInsulti e aggressioni a Piazza Armerina, così una donna è stata perseguitata: un arresto - A Piazza Armerina, uomo sottoposto a divieto di avvicinamento e braccialetto elettronico per atti persecutori contro una donna. Lo riporta virgilio.it

Piazza Armerina, perseguita e minaccia una donna: scatta il divieto di avvicinamento per un uomo - La Polizia di Stato di Piazza Armerina ha eseguito una misura cautelare di divieto di avvicinamento nei confronti di un uomo, gravemente ... newsicilia.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Insulti Aggressioni Piazza Armerina