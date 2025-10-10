Insulti e aggressioni a Piazza Armerina così una donna è stata perseguitata | un arresto
A Piazza Armerina, uomo sottoposto a divieto di avvicinamento e braccialetto elettronico per atti persecutori contro una donna. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Piazza Armerina, perseguita e minaccia una donna: scatta il divieto di avvicinamento per un uomo - La Polizia di Stato di Piazza Armerina ha eseguito una misura cautelare di divieto di avvicinamento nei confronti di un uomo, gravemente ... newsicilia.it scrive