Instagram arriva la traduzione in tempo reale dei Reel con sincronizzazione del labiale ma non in italiano
Un sistema automatico che per ora considera quattro idiomi molto popolari come inglese, spagnolo, portoghese e hindi. 🔗 Leggi su Wired.it
In questa notizia si parla di: instagram - arriva
La Provincia di Novara arriva su Instagram
Kolo Muani non smette di lanciare dei segnali alla Juventus: dopo le dita incrociate su Instagram, arriva quel like che esalta tutto il tifo bianconero! La FOTO
Russia: arriva MAX, l’app di Stato per cancellare WhatsApp, Instagram e Meta
Vincenzo Capuano arriva a Genova! Ecco dove si trova il locale del pizzaiolo napoletano, che vanta un milione di follower su Instagram e TikTok - facebook.com Vai su Facebook
La Mappa di Instagram arriva anche in Italia, gli esperti: «Condividere la posizione espone a rischio truffe e stalking» - X Vai su X
La traduzione in tempo reale arriva sugli occhiali Ray-Ban Meta - Si potrà conversare in inglese, francese, italiano o spagnolo e non servirà nemmeno una connessione Wi- Lo riporta ansa.it
Come funziona la traduzione vocale in tempo reale di Google Meet e quando arriva in Italia - Durante la conferenza Google I/O di metà maggio – a proposito: qui trovate tutte le novità annunciate - repubblica.it scrive