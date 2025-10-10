Instagram arriva la traduzione in tempo reale dei Reel con sincronizzazione del labiale ma non in italiano

Wired.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un sistema automatico che per ora considera quattro idiomi molto popolari come inglese, spagnolo, portoghese e hindi. 🔗 Leggi su Wired.it

instagram arriva la traduzione in tempo reale dei reel con sincronizzazione del labiale ma non in italiano

© Wired.it - Instagram, arriva la traduzione in tempo reale dei Reel con sincronizzazione del labiale (ma non in italiano)

In questa notizia si parla di: instagram - arriva

La Provincia di Novara arriva su Instagram

Kolo Muani non smette di lanciare dei segnali alla Juventus: dopo le dita incrociate su Instagram, arriva quel like che esalta tutto il tifo bianconero! La FOTO

Russia: arriva MAX, l’app di Stato per cancellare WhatsApp, Instagram e Meta

La traduzione in tempo reale arriva sugli occhiali Ray-Ban Meta - Si potrà conversare in inglese, francese, italiano o spagnolo e non servirà nemmeno una connessione Wi- Lo riporta ansa.it

Come funziona la traduzione vocale in tempo reale di Google Meet e quando arriva in Italia - Durante la conferenza Google I/O di metà maggio – a proposito: qui trovate tutte le novità annunciate - repubblica.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Instagram Arriva Traduzione Tempo