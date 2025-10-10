“Ma io sono fuoco” non è solo il titolo dell’ultimo disco di Annalisa, ma una vera e propria dichiarazione di intenti. Non lasciatevi trascinare solo dal ritmo della produzione degli inediti, ma ascoltando bene le parole e i testi ritroviamo una artista che di certo non le manda a dire. L’ironia, come lei stesso specifica in questa intervista, è la chiave che le permette di potersi esprimere ciò che sente dentro come donna, ma anche come cittadina. Il risultato? Potremmo definire “Ma io sono fuoco” come il disco più “sociale” e “politico” di Annalisa. E il risultato finale convince. Annalisa tornerà live dal 15 novembre nei palasport italiani con il “Capitolo I” e si sono aggiunte alcune date sold out nel calendario: il 15 novembre a Jesolo, entrambe le date di Milano del 28 e 29 novembre e il 13 dicembre a Torino. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Insofferenza, malignità, velocità incredibile di giudizio tombale. Sono infastidita da quello che leggo. Nessuno ha la verità in tasca”: Annalisa ha il fuoco dentro