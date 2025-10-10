InsideOsint – dopo il genocidio analizzare il collasso della sanità a gaza

Cara lettrice, Caro lettore, Nelle ultime due settimane non hai ricevuto questa newsletter. Questo perchè dopo tutti questi mesi ho preso una piccola pausa, mi sono fermato per qualche giorno e. sono diventato papà. Da oggi, ripartiamo con questo spazio per curiosi dove cerchiamo di applicare l’open source intelligence al giornalismo tradizionale. Il sistema sanitario della Striscia di Gaza è ormai vicino al collasso. Secondo i dati più recenti diffusi dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, oltre il 94% delle strutture sanitarie — ospedali, cliniche e centri di primo soccorso — risulta danneggiato o distrutto dopo mesi di bombardamenti e assedio. 🔗 Leggi su It.insideover.com

