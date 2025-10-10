Inseguimento ad alta velocità Non si ferma all' alt e mette in pericolo i clienti di un Supermercato

Attimi di tensione sulla Strada Regionale Casilina Sud, dove i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Cassino sono stati protagonisti di un rocambolesco inseguimento per fermare un conducente che aveva ignorato l'alt. L'uomo, un 34enne di origini tunisine residente a Cassino e già noto alle. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

In questa notizia si parla di: inseguimento - alta

Trinitapoli: inseguimento ad alta velocità per le vie del centro. Arrestato 50enne di Stornara

Inseguimento ad alta tensione nel Comasco, auto fuori strada: 23enne arrestato con droga e soldi

“Esibizione” con sgommate e testa coda, poi un folle inseguimento ad alta velocità: arrestato - X Vai su X

Notte di follia quella di ieri a Massa Lombarda: dopo l’arresto del piromane 21enne, i Carabinieri sono stati impegnati da un altro caso particolare, il secondo nella stessa notte: si tratta di un inseguimento ad alta velocità, conclusosi con l’arresto per resistenza - facebook.com Vai su Facebook

“Esibizione” con sgommate e testa coda, poi un folle inseguimento ad alta velocità: arrestato - Nella notte tra mercoledì e giovedì i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Lugo, nell’ambito di un servizio di controllo del territorio, hanno arrestato un 25enne ... ravenna24ore.it scrive

Gara clandestina a 230 chilometri all'ora in autostrada tra Lamborghini e Ferrari: inseguimento da film sulla A4, fermati tre svizzeri - Milano per «sfidarsi» nel traffico: bloccati dalla polizia dopo un inseguimento ad alta tensione. Secondo msn.com