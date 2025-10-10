Con l’accusa di avere inseguito l’ex fidanzato con un coltello, i carabinieri della stazione di Muggio’ (Monza) hanno denunciato Asia Vitale. Nel luglio di due anni fa la ragazza, oggi ventenne, ha subito uno stupro al Foro Italico da parte di sette ragazzi. La giovane, che si è trasferita da tempo in Brianza e produce contenuti per adulti su OnlyFans, è stata fermata martedì scorso su segnalazione di un passante, e nello zaino i militari le hanno trovato un coltello con una lama di 34 centimetri, che è stato sequestrato. Leggi anche La giovane violentata a Palermo sequestrata e riempita di botte per ritirare la denuncia di stupro. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Insegue l’ex col coltello: denunciata Asia Vitale. Dallo stupro di gruppo a Onlyfans: l’incredibile parabola della giovane palermitana