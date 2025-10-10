Inquinamento e salute Legambiente Avellino | Ora serve il coraggio di una riconversione ecologica del territorio

Avellinotoday.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Legambiente esprime apprezzamento nei confronti della Procura della Repubblica di Avellino e dell’Istituto Superiore di Sanità per l’importante lavoro di ricerca e di collaborazione scientifica presentato in conferenza stampa. Si tratta di un passo decisivo verso una maggiore conoscenza delle. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: inquinamento - salute

inquinamento salute legambiente avellinoLegambiente: necessaria una riconversione ecologica del territorio capace di coniugare sviluppo, lavoro e salute - Arriva da Legambiente vivo apprezzamento nei confronti della Procura della Repubblica di Avellino e dell’Istituto Superiore di Sanità per l’importante lavoro di ricerca e di collaborazione ... corriereirpinia.it scrive

Avellino, inquinamento falda solofrana: Legambiente chiede un piano di monitoraggio per fonti potabili - montorese richiede la pianificazione di un piano di monitoraggio della qualità delle fonti potabili» a sostenerlo è Legambiente. Secondo ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Inquinamento Salute Legambiente Avellino