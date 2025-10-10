Inquinamento e salute | dati importanti ora riconversione ecologica

Tempo di lettura: 2 minuti Legambiente esprime apprezzamento nei confronti del la Procura della Repubblica di Avellino e dell’Istituto Superiore di Sanità per l’importante lavoro di ricerca e di collaborazione scientifica presentato in conferenza stampa. Si tratta di un passo decisivo verso una maggiore conoscenza delle criticità ambientali del nostro territorio e dei loro possibili effetti sulla salute dei cittadini. Il dato secondo cui il 51% della popolazione della provincia di Avellino vive a meno di un chilometro da potenziali fonti di contaminazione, è un segnale inequivocabile della fragilità ambientale dell’Irpinia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

In questa notizia si parla di: inquinamento - salute

Inquinamento e salute, Legambiente Avellino: "Ora serve il coraggio di una riconversione ecologica del territorio"

