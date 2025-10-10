Inps prefetto Giannini | Protocollo d' intesa offre tutela ai lavoratori

Roma, 10 ott. - (Adnkronos) - "Sono molto contento per la firma di questo protocollo d'intesa, è un grandissimo valore aggiunto. Ringrazio Inps per aver spinto in questa direzione. Significa poter fornire ai lavoratori degli strumenti importanti di tutela”. Così il Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, in occasione della firma del Protocollo d'intesa tra la Direzione metropolitana INPS di Roma e la Prefettura di Roma per la costituzione della sezione territoriale provinciale di Roma della Rete del Lavoro Agricolo di Qualità. La firma è stata messa oggi presso la Prefettura di Roma. “Sono ancora toccato dall'incontro col ragazzo indiano morto dopo aver perso un braccio ed essere abbandonato ignobilmente – spiega Giannini – Questo protocollo d'intesa offre alle aziende dei punti di riferimento costanti per poter agire nella legalità. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Inps, prefetto Giannini: "Protocollo d'intesa offre tutela ai lavoratori"

