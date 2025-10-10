Inps Agea | Con adesione Roma a Rete Lavoro Agricolo Qualità importante passo avanti
Roma, 10 ott. (Adnkronos) - "Con la sottoscrizione di questo Protocollo per Roma e per il suo territorio, si compie un passo concreto per rafforzare la collaborazione tra Prefettura, Inps, Inail, Inl, parti sociali e mondo agricolo". Così Fabio Vitale, Direttore di Agea e membro del cda dell'Inps a proposito dell'adesione della capitale alla rete del Lavoro agricolo di Qualità. "Non è un atto simbolico: il Comune di Roma ha la più grande superficie agricola d'Europa con oltre 63 mila ettari di estensione e il settore primario resta un segmento strategico delle filiere locali che hanno bisogno di regole chiare e di un presidio stabile della legalità. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: inps - agea
Inps-Inail, sbloccate la assunzioni di nuovi ispettori. Vitale (Agea): decisione lungimirante del governo
Concorsi funzionari AGEA: pubblicati due bandi per laureati in materie statistiche ed economiche - facebook.com Vai su Facebook
Inps, Agea: "Con adesione Roma a Rete Lavoro Agricolo Qualità importante passo avanti - "Con la sottoscrizione di questo Protocollo per Roma e per il suo territorio, si compie un passo concreto per rafforzare la collaborazione tra Prefettura, Inps, Inail, Inl, ... Riporta iltempo.it
Agea, 8 miliardi di euro al sistema agricolo italiano nel 2024: il rapporto - Oltre 8 miliardi di euro erogati complessivamente ad agricoltori, allevatori, enti locali e soggetti collettivi, 76,7 milioni per i giovani agricoltori e 111 milioni per il sostegno alimentare alle ... Lo riporta ilmessaggero.it