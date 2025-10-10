Innovazione e responsabilità in medicina estetica e medicina legale per l’odontoiatra il convegno a Torino

L’intersezione tra innovazione clinica e complessità normativa sarà il cuore pulsante del convegno gratuito “Innovazione e Responsabilità in Medicina Estetica e Medicina Legale per l’Odontoiatra”, in programma l’8 novembre 2025 a Torino, promosso dalla Sezione di Medicina Legale dell’Università. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

