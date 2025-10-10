Innovazione e responsabilità in medicina estetica e medicina legale per l’odontoiatra il convegno a Torino

L’intersezione tra innovazione clinica e complessità normativa sarà il cuore pulsante del convegno gratuito “Innovazione e Responsabilità in Medicina Estetica e Medicina Legale per l’Odontoiatra”, in programma l’8 novembre 2025 a Torino, promosso dalla Sezione di Medicina Legale dell’Università. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

In questa notizia si parla di: innovazione - responsabilit

Vendere armi non è innovazione! Cingolani complice del Genocidio in Palestina ? Venerdì 10 ottobre h. 18. Biblioteca Archimede, Piazza Campidoglio 50, Settimo Torinese Mentre al Festival dell’Innovazione e della Scienza si dovrebbe parlare di futu - facebook.com Vai su Facebook

Medicina estetica e innovazione: classifica delle 8 realtà più interessanti nel panorama europeo - Spazio alle Imprese: Il settore della medicina estetica in Europa è un crocevia di scienza, tecnologia e arte, costantemente in evoluzione ... Secondo lapressa.it

Dallo skyline al cuore della scienza: la Medicina Estetica Internazionale si dà appuntamento a Milano - Una visione internazionale che guarda al futuro, per un’estetica sempre più etica e personalizzata. Si legge su comunicati-stampa.net