Inghilterra e Galles accompagnate in campo da persone con demenza | Ci hanno aperto gli occhi

A Wembley niente bambini come mascotte: Inghilterra e Galles sono scesi in campo accompagnati da persone affette da demenza, per sensibilizzare sul ‘più grande killer del Regno Unito’. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: inghilterra - galles

A Wembley niente bambini come mascotte: Inghilterra e Galles sono scesi in campo accompagnati da persone affette da demenza, per sensibilizzare sul 'più grande killer del Regno Unito'.

