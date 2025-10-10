Una tecnologia capace di illuminare illeggibili tracce di inchiostro ha restituito voce ai Papiri di Ercolano, consegnandoci particolari finora nascosti su Zenone di Cizio e ridefinendo l’identità di altri rotoli della Villa dei Papiri, custoditi alla Biblioteca Nazionale “Vittorio Emanuele III” di Napoli. La nuova analisi è stata presentata su Scientific Reports da un’équipe dell’Università . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - Infrarossi sui Papiri di Ercolano: Zenone oltre il mito