Infrarossi sui Papiri di Ercolano | Zenone oltre il mito
Una tecnologia capace di illuminare illeggibili tracce di inchiostro ha restituito voce ai Papiri di Ercolano, consegnandoci particolari finora nascosti su Zenone di Cizio e ridefinendo l’identità di altri rotoli della Villa dei Papiri, custoditi alla Biblioteca Nazionale “Vittorio Emanuele III” di Napoli. La nuova analisi è stata presentata su Scientific Reports da un’équipe dell’Università . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
NAPOLI - Grazie a tecnologie sofisticate applicate ai papiri carbonizzati di Ercolano, gli studiosi sono riusciti a leggere alcuni brani relativi alla vita del filosofo Stoico. La scoperta scientifica arriva da una ricerca condotta da Università di Pisa e Cnr, pubblicata i - facebook.com Vai su Facebook
Zenone e lo Stoicismo: i papiri di Ercolano rivelano nuovi dettagli sulla vita del filosofo - Una recente analisi scientifica condotta sui papiri carbonizzati di Ercolano, conservati nella Biblioteca Nazionale “Vittorio Emanuele III” di Napoli, ha portato alla ... Secondo ilmessaggero.it
Ercolano, i papiri svelano un nuovo volto di Zenone, il padre dello Stoicismo - di Anna Bembo Dai papiri carbonizzati di Ercolano riemergono frammenti di vita di Zenone di Cizio, il fondatore dello Stoicismo, e lo mostrano in una luce sorprendentemente umana. Lo riporta corriereirpinia.it