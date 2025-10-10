Infortunio Mbappé | il fuoriclasse del Real Madrid si ferma con la Francia Blancos in apprensione Cosa filtra in vista della Juve

Infortunio Mbappé: il fuoriclasse del Real si ferma durante la partita tra Francia e Azerbaigian, Blancos in apprensione. Cosa filtra verso la Juve. La vittoria della Francia per 3-0 contro l’ Azerbaigian nelle qualificazioni Mondiali, maturata grazie alle reti di Kylian Mbappé, Adrien Rabiot (ex juventino) e Florian Thauvin, è stata macchiata da un episodio preoccupante. L’unico neo per i Bleus è stato l’infortunio che ha costretto Kylian Mbappé a lasciare il campo nel finale del match disputato al Parco dei Principi. L’attaccante, che aveva sbloccato la gara nel recupero del primo tempo, ha accusato un problema alla caviglia ed è uscito dal campo visibilmente dolorante. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

