Infortunio in Nazionale salta la sfida coi bianconeri | i dettagli
È già tornato in città: ecco l’esito degli esami L’ infortunio subito in Nazionale lo costringerà a saltare almeno le prossime due gare di Serie A, una contro i bianconeri. Infortunio in Nazionale, salta il match coi bianconeri Brutte notizie per il Lecce, si è fatto male Matias Perez. Il difensore cileno è andato nel match del Mondiale Under 20 tra Cile e Giappone vinto dai nipponici per 2-0. Perez è già rientrato a Lecce, con gli esami che hanno sostanzialmente confermato la prima diagnosi: stiramento alla coscia sinistra. Stando al ‘Giornale di Puglia’, il centrale sudamericano arrivato in estate dal Curico Unido non potrà essere a disposizione di mister Di Francesco per le prossime due gare di campionato contro Sassuolo e Udinese del 18 e 25 ottobre. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
