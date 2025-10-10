Infortunio Bovo il centrocampista dell’U23 uscito dolorante in Atletico Madrid Inter Ecco le sue condizioni!

Inter News 24 Infortunio Bovo, arrivano buone notizie per Vecchi in vista della Serie C dopo essere uscito per dolorante in Atletico Madrid Inter. C’è stata qualche preoccupazione per Leonardo Bovo durante la sfida contro l’ Atletico Madrid a Bengasi, quando il giovane centrocampista dell’ Inter è stato costretto ad abbandonare il campo a causa di uno scontro di gioco con Conor Gallagher. Bovo, tra i più positivi della squadra fino a quel momento, è stato subito valutato dallo staff medico, ma, secondo quanto riportato da LacasadiC.com, l’infortunio non è grave. Gli accertamenti hanno infatti escluso problematiche più serie, rivelando solo una leggera distorsione alla caviglia per il classe 2005. 🔗 Leggi su Internews24.com

