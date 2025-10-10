Infortuni Napoli c’è anche il fattore età | abbondano gli ultra trentenni Repubblica

Repubblica Napoli, con Marco Azzi, si sofferma sulla gestione degli infortunati nel Napoli e sottolinea come uno dei fattori di incidenza sia anche l’età media del gruppo azzurro che è piuttosto alta. Scrive Repubblica: Nel conto è stata messa anche l’età media molto alta dei campioni d’Italia, nel cui organico abbondano gli ultra trentenni: da Di Lorenzo a Rrahmani, da Politano a Spinazzola, da Anguissa a De Bruyne. I giovani sono la minoranza e con questi presupposti è quasi fisiologico che ci sia spesso affollamento in infermeria. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

