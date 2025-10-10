Influenza stagionale | vaccinazioni al via dal 13 ottobre Covid compreso
Inizia lunedì 13 ottobre la campagna di vaccinazione anti influenzale attuata dalle Aziende sanitarie di Parma con la collaborazione dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta e delle farmacie che hanno aderito.Come lo scorso anno, con la vaccinazione antinfluenzale è offerta.
Influenza stagionale: Villani "Sarà pesante, vaccinate tutti i bambini"
Da metà ottobre via alla campagna vaccinale contro influenza stagionale e covid in Piemonte, farmacie ancora in prima linea
L’influenza stagionale quest'anno "sarà pesante". Villani: "Vaccinare tutti i bambini"
Da lunedì al via la vaccinazione contro influenza stagionale - Lunedì 13 ottobre inizia la campagna di vaccinazione gratuita contro l'influenza stagionale con la Asl 1 Abruzzo mobilitata in ...
INFLUENZA E COVID: AVIS SULMONA SEGNALA LA DOPPIA VACCINAZIONE GRATUITA PER DONATORI E CATEGORIE A RISCHIO - Lunedì 13 ottobre prende il via la campagna di vaccinazione gratuita contro l'influenza stagionale promossa dalla ASL 1 Abruzzo, attiva ...