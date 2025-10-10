Influenza stagionale parte la campagna di vaccinazione | Non aspettate il picco
BRINDISI - Ha preso il via la campagna di vaccinazione contro l’influenza stagionale, in linea con le indicazioni del Ministero della Salute e della Regione Puglia. La distribuzione delle dosi ai medici di Medicina generale, ai pediatri di libera scelta, alle farmacie convenzionate e alle. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
In questa notizia si parla di: influenza - stagionale
Influenza stagionale: Villani "Sarà pesante, vaccinate tutti i bambini"
Da metà ottobre via alla campagna vaccinale contro influenza stagionale e covid in Piemonte, farmacie ancora in prima linea
L’influenza stagionale quest'anno "sarà pesante". Villani: "Vaccinare tutti i bambini"
VACCINAZIONE CONTRO L’INFLUENZA STAGIONALE: DAL 13 OTTOBRE ASL 1 ABRUZZO IN CAMPO, IN TUTTA LA PROVINCIA, CON UNA DISPONIBILITÃ DI OLTRE 77.400 DOSI - X Vai su X
Asl 1 Abruzzo: da lunedì 13 ottobre via alla vaccinazione contro influenza stagionale https://www.terremarsicane.it/asl-1-abruzzo-da-lunedi-13-ottobre-via-alla-vaccinazione-contro-influenza-stagionale/ - facebook.com Vai su Facebook
Influenza stagionale e Covid-19, parte nel Chietino la campagna vaccinale della Asl - Parte lunedì 13 ottobre 2025 nei comuni della provincia di Chieti la campagna di vaccinazione per la stagione autunno- Riporta ecoaltomolise.net
Doppia vaccinazione influenza e Covid-19: cosa succede, si parte subito - Parte lunedì 13 ottobre 2025 la doppia campagna di vaccinazione antinfluenzale e anti Covid- Come scrive newsmondo.it