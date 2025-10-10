Influenza stagionale e covid parte dal 13 ottobre la campagna vaccinale sul territorio

Prenderà il via lunedì 13 ottobre la nuova campagna per la vaccinazione antinfluenzale in tutto il territorio regionale, che durerà fino a marzo 2026. Sono 167mila le dosi destinate alla provincia di Modena, già in corso di distribuzione ai Medici di medicina generale e ai Pediatri di libera. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

