Influenza stagionale e covid parte dal 13 ottobre la campagna vaccinale sul territorio
Prenderà il via lunedì 13 ottobre la nuova campagna per la vaccinazione antinfluenzale in tutto il territorio regionale, che durerà fino a marzo 2026. Sono 167mila le dosi destinate alla provincia di Modena, già in corso di distribuzione ai Medici di medicina generale e ai Pediatri di libera.
Influenza stagionale: Villani "Sarà pesante, vaccinate tutti i bambini"
Da metà ottobre via alla campagna vaccinale contro influenza stagionale e covid in Piemonte, farmacie ancora in prima linea
L’influenza stagionale quest'anno "sarà pesante". Villani: "Vaccinare tutti i bambini"
Influenza stagionale e Covid-19, parte nel Chietino la campagna vaccinale della Asl - Parte lunedì 13 ottobre 2025 nei comuni della provincia di Chieti la campagna di vaccinazione per la stagione autunno-
Doppia vaccinazione influenza e Covid-19: cosa succede, si parte subito - Parte lunedì 13 ottobre 2025 la doppia campagna di vaccinazione antinfluenzale e anti Covid-