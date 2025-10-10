Influenza l' allarme degli esperti | Sarà intensa possibili 15-16 milioni di casi
Roma, 10 ott. (Adnkronos Salute) - E' inizia la campagna vaccinale antinfluenzale nelle regioni per una stagione "che potrebbe essere particolarmente intensa. Tale previsione si basa sui dati epidemiologici provenienti dall'Australia, che da sempre rappresenta un punto di riferimento per stimare l’a. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Influenza 2025, allarme rosso: medici di famiglia travolti dalla co-circolazione virale
Influenza 2025, sarà una delle stagioni peggiori degli ultimi anni? L’allarme degli esperti: “In Australia picchi record, è una malattia da non sottovalutare”
Allarme influenza, il virus che circola in Australia preoccupa l’Italia. Rezza: “Vaccinatevi”
Influenza, l'allarme degli esperti: "Sarà intensa, possibili 15-16 milioni di casi" - E' inizia la campagna vaccinale antinfluenzale nelle regioni per una stagione 'che potrebbe essere ... Scrive msn.com
Da Napoli l’appello degli infettivologi per migliorare le coperture vaccinali dei fragili contro influenza, covid, RSV - “I dati sull’influenza provenienti dall'emisfero australe sono preoccupanti, con un aumento del 70% delle infezioni e del 50% delle ospedalizzazioni. Secondo napolitoday.it