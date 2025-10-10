Influenza da matricola | Studente muore dopo raffreddore

Quando Lucas Martin, 21 anni, si ammalò nel settembre 2023, lui e la sua famiglia pensarono che si trattasse solo di “un virus molto aggressivo”. Ma tragicamente, furono presto costretti a dire addio al giovane. Ora, la sua famiglia sta parlando dei sintomi che ha manifestato, nella speranza di sensibilizzare l’opinione pubblica e prevenire tragedie simili. Un severo avvertimento. Una giovane famiglia nel Regno Unito piange la perdita improvvisa del ventunenne Lucas Martin, neolaureato all’Università di Liverpool, morto di meningite pochi giorni dopo aver manifestato quelli che la sua famiglia riteneva fossero i tipici sintomi dell’“ influenza da matricola”. 🔗 Leggi su Newsner.it

