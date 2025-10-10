Influenza 2026 in Lombardia da lunedì 13 ottobre vaccino anche in farmacia | sono gratis? Come prenotare?

Milano, 10 ottobre 2025 – Sta per scoccare l’ora dell’influenza. In arrivo una stagione che secondo gli esperti “potrebbe essere particolarmente intensa”. La previsione viene effettuata sulla base dei dati epidemiologici provenienti dall'Australia, che da sempre rappresenta un punto di riferimento per stimare l'andamento dell'influenza nell'emisfero boreale “dove si è appena conclusa una delle stagioni influenzali più difficili degli ultimi anni" fanno sapere da Virusrespiratori.it. La dottoressa Elena Bazzocchi (Fimmg): "C’è un picco di sindromi parainfluenzali. Lunedì inizierà la campagna di vaccinazione". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

