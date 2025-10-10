Influencer e finti guru del trading come funzionano le truffe social

Negli ultimi anni i social network sono diventati il canale principale attraverso cui si diffondono le truffe legate al trading online. Tra video accattivanti, messaggi motivazionali e testimonianze apparentemente autentiche, gli utenti vengono spinti a credere che basti seguire i consigli di un presunto "guru finanziario" per ottenere guadagni immediati. Instagram, TikTok e YouTube ospitano migliaia di profili che mostrano stili di vita lussuosi, auto di alta gamma e vacanze esotiche, presentati come il risultato di strategie di investimento infallibili. In realtà, dietro molte di queste immagini si nascondono operazioni di marketing ingannevole o vere e proprie frodi finanziarie.

