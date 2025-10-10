Infinito Modric anche con la Croazia Hasek CT Repubblica Ceca | È difficile stancarlo

Pianetamilan.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Luka Modric ha giocato per 90 minuti Repubblica Ceca-Croazia, valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026. Le parole del CT ceco sottolineano, ancora una volta, la sua grandezza. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

infinito modric anche con la croazia hasek ct repubblica ceca 200 difficile stancarlo

© Pianetamilan.it - Infinito Modric anche con la Croazia, Hasek (CT Repubblica Ceca): “È difficile stancarlo”

In questa notizia si parla di: infinito - modric

Infinito Modric, 40 anni da Maestro: ora altri successi con il Milan

Infinito Modric, suo il gol con cui il Milan stende il Bologna 1-0

Infinito Modric, gol decisivo e leadership totale: il Milan si gode il suo nuovo trascinatore

infinito modric croazia hasekModric instancabile, titolare nella gara tra Repubblica Ceca e Croazia: è la 190esima - Dopo non aver saltato neanche un minuto delle gare con il Milan da settembre in avanti, il fuoriclasse croato ... Come scrive milannews.it

Modric faccia a faccia con Mbappé durante Croazia-Francia: gli ruba la palla e poi gli urla di tutto - Da veri capitani di Croazia e Francia sia Luka Modric che Kylian Mbappé si sono abbracciati con un sorriso stampato sul volto prima di dare il via alla sfida di Nations League. Scrive fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Infinito Modric Croazia Hasek