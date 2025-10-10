Infinito Modric anche con la Croazia Hasek CT Repubblica Ceca | È difficile stancarlo

Luka Modric ha giocato per 90 minuti Repubblica Ceca-Croazia, valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026. Le parole del CT ceco sottolineano, ancora una volta, la sua grandezza. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Infinito Modric anche con la Croazia, Hasek (CT Repubblica Ceca): “È difficile stancarlo”

