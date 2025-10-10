Inferno domestico a Locri 50enne arrestato per ripetuti maltrattamenti in famiglia
Un 50enne marocchino è stato arrestato a Locri per maltrattamenti in famiglia. La Polizia invita a denunciare ogni episodio di violenza domestica. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
