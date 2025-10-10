Inferno domestico a Locri 50enne arrestato per ripetuti maltrattamenti in famiglia

Un 50enne marocchino è stato arrestato a Locri per maltrattamenti in famiglia. La Polizia invita a denunciare ogni episodio di violenza domestica. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

Inferno domestico a Locri 50enne arrestato per ripetiti maltrattamenti in famiglia

Un 50enne marocchino è stato arrestato a Locri per maltrattamenti in famiglia.

REGGIO CALABRIA La Polizia di Stato ha dato esecuzione all'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei confronti di un 50enne di nazionalità marocchina, accusato di reiterati maltrattamenti

