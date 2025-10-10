Infermieri uzbeki messi a dormire in ospedale a Milano | né casa né convitto eppure coprono le carenze della sanità

MILANO – Scelta non proprio usuale, i dieci infermieri appena arrivati dall’Uzbekistan per rinforzare gli organici della sanità lombarda non sono stati alloggiati né in appartamenti che afferiscono direttamente o indirettamente al sistema regionale, ad esempio gli appartamenti di cui sono proprietarie le Agenzie di Tutela della Salute (ATS), le Aziende Socio Sanitarie Territoriali (ASST) o gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) né in appartamenti delle Aler, magari quelli appena ristrutturati e pronti per l’assegnazione, né in un convitto o, uscendo dal sistema regionale, in uno studentato, in una ordinaria struttura albeghiero-ricettiva, in stanze in affitto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Infermieri uzbeki messi a dormire in ospedale a Milano: né casa né convitto, eppure coprono le carenze della sanità

