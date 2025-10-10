Infermiera aggredita all' ospedale | paziente la ferisce e devasta lo studio del servizio psichiatrico
VERONA - Nuovo episodio di violenza in corsia in Veneto. L'ultimo in ordine di tempo è avvenuto mercoledì 8 ottobre nella sede del servizio psichiatrico Spdc 1. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it
In questa notizia si parla di: infermiera - aggredita
Potenza, infermiera aggredita da immigrato: l'ultimo orrore
Infermiera aggredita al Policlinico, calcio al petto e prognosi di sei giorni
Violenza in carcere: infermiera aggredita da un detenuto. Il Sappe: “Situazione ormai fuori controllo”
È successo domenica mattina. Secondo caso dopo il 22 settembre al Gradenigo, quando era stata aggredita un'infermiera - facebook.com Vai su Facebook
Infermiera aggredita all'ospedale: paziente la ferisce e devasta lo studio del servizio psichiatrico - L'ultimo in ordine di tempo è avvenuto mercoledì 8 ottobre nella sede del servizio psichiatrico Spdc ... Secondo ilgazzettino.it
Verona, infermiera aggredita in ospedale - Porta scardinata, sedie scagliate, scrivanie ribaltate e computer divelti, con un'infermiera ferita lievemente al piede: è il bilancio dell'ultima aggressione avvenuta al servizio psichiatrico ... Lo riporta avvenire.it