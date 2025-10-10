Indy il cane attore protagonista di Good Boy chiede all'Academy di essere candidato agli Oscar

Fanpage.it | 10 ott 2025

La casa di produzione IFC chiede che gli animali attori abbiano una categoria agli Oscar. La richiesta arriva attraverso Indy, protagonista del film "Good Boy", che in una lettera aperta all'Academy chiede la nomination e il riconoscimento per gli artisti a quattro zampe. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Oscar 2026, Indy il cane star di Good Boy chiede il Premio al miglior animale: "Lanciateci un osso"

