industria produzione in calo ad agosto 2025

L’ industria registra il segno meno, con la produzione in calo ad agosto 2025. La stima dell’Istat riporta un indice destagionalizzato della produzione industriale in diminuzione del 2,4% rispetto a luglio. Nella media del periodo giugno-agosto si registra una diminuzione del livello della produzione dello 0,6% rispetto ai tre mesi precedenti. Riduzioni in tutti i comparti. L’indice destagionalizzato mensile segna riduzioni congiunturali in tutti i comparti: energia (-0,6%), beni di consumo e i beni intermedi (-1,2% per entrambi i settori) e beni strumentali (-2,2%). Corretto per gli effetti di calendario, ad agosto 2025 l’indice generale diminuisce in termini tendenziali del 2,7% (i giorni lavorativi di calendario sono stati 20 contro i 21 di agosto 2024). 🔗 Leggi su Lapresse.it

