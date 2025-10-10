Industria italiana in affanno | ad agosto produzione giù del 2,4%
Un agosto difficile per l’industria italiana, la produzione torna calare bruscamente, interrompendo la fase di moderato recupero di inizio estate. Secondo i dati diffusi dall’Istat c’è stata una flessione del 2,4% rispetto a luglio e del 2,7% su base annua, il peggior dato mensile da dicembre 2024. Anche il trimestre giugno–agosto mostra una contrazione dello 0,6% rispetto ai tre mesi precedenti, segnale di una frenata ormai estesa all’intero comparto manifatturiero. Numeri così non si vedevano da giugno 2020, nel pieno della pandemia. L’arretramento, più marcato delle previsioni degli analisti (che stimavano un calo intorno allo 0,4%), fotografa un recupero ancora fragile. 🔗 Leggi su Panorama.it
