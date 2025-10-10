**Industria | Istat ad agosto produzione -2,4% su mese -2,7% su anno**

Roma, 10 ott. (Adnkronos) - Per agosto 2025 l'Istat stima che l'indice destagionalizzato della produzione industriale diminuisca del 2,4% rispetto a luglio. Corretto per gli effetti di calendario, l'indice generale diminuisce in termini tendenziali del 2,7% (i giorni lavorativi di calendario sono stati 20 contro i 21 di agosto 2024). Crescono i beni strumentali (+0,7%) e i beni intermedi (+0,2%); diminuiscono, invece, i beni di consumo (-2,3%) e in misura più marcata l'energia (-8,6%). L'indice destagionalizzato mensile segna riduzioni congiunturali in tutti i comparti: energia (-0,6%), beni di consumo e i beni intermedi (-1,2% per entrambi i settori) e beni strumentali (-2,2%). 🔗 Leggi su Iltempo.it

