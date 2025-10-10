**Industria | Istat ad agosto produzione -2,4% su mese -2,7% su anno**
Roma, 10 ott. (Adnkronos) - Per agosto 2025 l'Istat stima che l'indice destagionalizzato della produzione industriale diminuisca del 2,4% rispetto a luglio. Corretto per gli effetti di calendario, l'indice generale diminuisce in termini tendenziali del 2,7% (i giorni lavorativi di calendario sono stati 20 contro i 21 di agosto 2024). Crescono i beni strumentali (+0,7%) e i beni intermedi (+0,2%); diminuiscono, invece, i beni di consumo (-2,3%) e in misura più marcata l'energia (-8,6%). L'indice destagionalizzato mensile segna riduzioni congiunturali in tutti i comparti: energia (-0,6%), beni di consumo e i beni intermedi (-1,2% per entrambi i settori) e beni strumentali (-2,2%). 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: industria - istat
Il fatturato dell’industria italiana cala a picco. Secondo l’ultimo rapporto dell’Istat a maggio il dato è peggiorato del 2,2% mentre su base annua la flessione è del 1,8%
Istat, fatturato in calo a maggio per industria e servizi
Istat, a giugno torna a salire fatturato industria e servizi
Ancora una volta registriamo l’abisso che separa la narrazione delle opposizioni dalla realtà dei fatti. Secondo l’Istat, a luglio il fatturato dell’industria cresce, con un andamento positivo anche per i servizi. I dati certificano la solidità e la resilienza del sistema p - X Vai su X
Grazie a Industria 4.0 la manifattura italiana ha avuto un boom in termini di crescita di fatturato, produttività, competitività, export. Lo dicono i dati ISTAT, lo sanno gli imprenditori di tutta Italia. Con Meloni e Urso invece la produzione industriale è crollata. E il 4.0 - facebook.com Vai su Facebook
Istat, prezzi produzione industria -0,6% mese, +0,2% anno - Ad agosto 2025, i prezzi alla produzione dell'industria diminuiscono dello 0,6% su base mensile e crescono dello 0,2% su base annua (era +1,6% a luglio). Lo riporta ansa.it
Industria, Istat: ad agosto prezzi alla produzione a -0,6% - Ad agosto, i prezzi alla produzione dell'industria diminuiscono dello 0,6% su base mensile e crescono dello 0,2% su base annua ... Come scrive msn.com