Roma, 10 ott (Adnkronos) - "I dati diffusi dall'Istat sulla produzione industriale sono eloquenti. Ad agosto 2025 l'indice destagionalizzato è diminuito del 2,4% rispetto a luglio e del 2,7% su base annua. Anche questo è un fotogramma di un film che racconta di un paese fermo, molto diverso da quello descritto nelle favole di Giorgia Meloni". Lo dice il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia. "Il dato dell'Istat non è contingente ma è la conseguenza di anni in cui il nostro paese sta vivendo una deindustrializzazione continua con un governo privo di alcuna strategia di politica industriale. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Industria: Boccia, 'Paese reale è diverso da favole Meloni'