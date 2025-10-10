Indagine per corruzione Enrico Tiero si autosospende da Fratelli d' Italia
Enrico Tiero, consigliere regionale pontino, presidente della commissione regionale Sviluppo economico e Attività produttive, parla dell'indagine per corruzione che lo riguarda. E annuncia un'autosospensione da ogni incarico all'interno del suo partito, Fratelli d'Italia, "doverosa - spiega - per. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
Non solo l'indagine per corruzione legata alla morte di Chiara Poggi a Garlasco
Alessandro Gabbi, coinvolto nell'indagine per presunta corruzione, era stato allontanato dall'azienda a giugno
Enrico Tiero si autosospende dal partito di FdI dopo l'indagine per corruzione - Il consigliere regionale annuncia la decisione con una lettera in cui difende il proprio operato, rivendica trasparenza e chiede che non si vada oltre alla sua persona coinvolgendo la famiglia ... Lo riporta latinaoggi.eu
Indagato per corruzione il consigliere FdI Tiero, si dice sereno e fiducioso - Il consigliere del Lazio Enrico Tiero coinvolto in un’inchiesta della Procura di Latina per presunta corruzione. rainews.it scrive