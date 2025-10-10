Indagato per corruzione a Latina il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Enrico Tiero
Avrebbe fatto assumere dei lavoratori in un supermercato in cambio di favori: indagato il consigliere della Regione Lazio Enrico Tiero, di Fratelli d'Italia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: indagato - corruzione
Matteo Ricci indagato per corruzione: «Mi sono fidato dei miei dirigenti». E adesso che succede?
Caso affidi, un nuovo indagato a Pesaro. È Massimiliano Amadori, l?ex uomo di Ricci: il capo di gabinetto (tuttora nello staff di Biancani) è accusato di concorso in corruzione
Avviso di garanzia per Matteo Ricci, candidato dem nelle Marche, indagato per corruzione per affidi pubblici a Pesaro, Conte: “Chiarisca”
Venditti è indagato per corruzione in atti giudiziari per le indagini del 2017 sul caso Garlasco - facebook.com Vai su Facebook
Mario Venditti indagato per corruzione anche in un’altra inchiesta oltre che per il caso Garlasco - X Vai su X
Indagato per corruzione a Latina il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Enrico Tiero - Avrebbe fatto assumere dei lavoratori in un supermercato in cambio di favori: indagato il consigliere della Regione Lazio Enrico Tiero, di Fratelli d'Italia ... Scrive fanpage.it
Indagato per corruzione il consigliere FdI Tiero, si dice sereno e fiducioso - Il consigliere del Lazio Enrico Tiero coinvolto in un’inchiesta della Procura di Latina per presunta corruzione. Da rainews.it