Indagato per corruzione a Latina il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Enrico Tiero

Fanpage.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Avrebbe fatto assumere dei lavoratori in un supermercato in cambio di favori: indagato il consigliere della Regione Lazio Enrico Tiero, di Fratelli d'Italia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

indagato - corruzione

