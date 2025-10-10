Antonella Bundu più che da Bella Ciao è un candidato da Avanti Pop: più pop di lei difficile trovarne. Fama acquisita con gli stilemi del aborrito patriarcato: sui giornali è finita inizialmente in quanto compagna di Piero Pelù (ora ex) e sorella di Leonard, il pugile. Un altro passaggio lo ha conquistato per una lite stradale finita a insulti. A forza di avvocati e carte bollate, ha condotto una battaglia giudiziaria di 7 anni per vedere riconosciute le sue ragioni, in quanto vittima di un’offesa razziale. Chi è Antonella Bundu, ex compagna di Piero Pelù. Perché Antonella Bundu, candidata di Toscana rossa, è pop anche nelle origini: papà della Sierra Leone, mamma fiorentina, incarna un modello popolarissimo anche nei film e nelle pubblicità. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Incubo rosso in Toscana: chi è Antonella Bundu, il terzo incomodo che può rovinare i piani di Giani