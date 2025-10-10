Incubo rosso in Toscana | chi è Antonella Bundu il terzo incomodo che può rovinare i piani di Giani
Antonella Bundu più che da Bella Ciao è un candidato da Avanti Pop: più pop di lei difficile trovarne. Fama acquisita con gli stilemi del aborrito patriarcato: sui giornali è finita inizialmente in quanto compagna di Piero Pelù (ora ex) e sorella di Leonard, il pugile. Un altro passaggio lo ha conquistato per una lite stradale finita a insulti. A forza di avvocati e carte bollate, ha condotto una battaglia giudiziaria di 7 anni per vedere riconosciute le sue ragioni, in quanto vittima di un’offesa razziale. Chi è Antonella Bundu, ex compagna di Piero Pelù. Perché Antonella Bundu, candidata di Toscana rossa, è pop anche nelle origini: papà della Sierra Leone, mamma fiorentina, incarna un modello popolarissimo anche nei film e nelle pubblicità. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
In questa notizia si parla di: incubo - rosso
SS36 e l'incubo traffico: il terzo weekend di luglio si annuncia da bollino rosso
Incubo treni, arriva subito il semaforo rosso
883 – La Donna, Il Sogno & Il Grande Incubo Torna uno degli album più iconici degli 883 in un’edizione deluxe da collezione! Contiene vinile colorato rosso, 7”, poster e inserti esclusivi. Formati disponibili: Box Deluxe Vinile LP Colorato Rosso + Vinile 7” R - facebook.com Vai su Facebook
ANZIANO MASSACRATO DI BOTTE NELLA VILLA COMUNALE, È IN CODICE ROSSO Una passeggiata trasformata in un incubo. Nella Villa Comunale di Cava de’ Tirreni, nel pomeriggio di ieri, si è consumata una brutale aggressione: un uomo di 77 anni è - X Vai su X