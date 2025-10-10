Incrocio pericoloso ma i lavori non partono sindaco sbotta | Subito la rotatoria

Questa mattina, 10 ottobre, il sindaco Lidya Colangelo e l’assessore ai Lavori Pubblici Gigi Marino hanno scritto alla Provincia di Foggia per sollecitare l’inizio dei lavori della rotatoria “per la messa in sicurezza dell'incrocio tra la Sp 142 (ex Sp 16 Ter) e la Sp 32, in agro di San Severo. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

In questa notizia si parla di: incrocio - pericoloso

Schianto tra un camion e una moto in via Raiale, il centauro cerca testimoni: "È un incrocio pericoloso"

Via Monte Bianco-Monte Sacro, incrocio sempre più pericoloso: "Invertire lo stop e mettere dossi o semaforo"

La petizione a Cameri per l'incrocio pericoloso: "Sono non vedente, serve un semaforo"

Ferite altre quattro persone. Il sindaco: “Incrocio pericoloso, bisogna prendere provvedimenti ma è una strada Provinciale, non di pertinenza del Comune” - facebook.com Vai su Facebook

Sarri, Baroni, De Rossi: quell’incrocio pericoloso tra l’Olimpico e Torino https://roma.repubblica.it/cronaca/2025/10/02/news/sarri_baroni_de_rossi_toro_tavares-424887167/?rss&ref=twhl… - X Vai su X

L'incrocio pericoloso dove i residenti disegnano da soli i segnali di stop (e le farmarciste soccorrono i feriti) - La situazione è talmente pericolosa che i residenti si sono attivati, scrivendo a terra “stop” oppure “okkio”. Da romatoday.it

“L’incrocio è pericoloso”. Prato, raccolta firme a Maliseti per la sicurezza stradale - Nella petizione si punta il dito contro l’intersezione fra via Montalese, via Anzio e via Caduti Senza Croce. Riporta msn.com