Incredibile Rovanpera lascia i rally per gareggiare su pista | Voglio sfide diverse
Il finlandese cambia vita, passando alle competizioni a ruote scoperte sui circuiti. Nel 2026 correrà in Giappone nella Super Formula con Toyota. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
BREAKING NEWS: KALLE ROVANPERA CORRERÀ IN SUPER FORMULA NEL 2026! Incredibile notizia: Kalle Rovanpera si ritirà dal WRC e disputerà una stagione in Super Formula nel 2026 con il supporto di Toyota! In futuro verrà annunciato il team con - X Vai su X
UFFICIALE WRC - KALLE ROVANPERA SI RITIRA A FINE STAGIONE: PASSERÀ IN SUPER FORMULA Le parole del 2 volte campione del mondo WRC: "Questa decisione non è stata facile, ma è una cosa su cui riflettevo da un po'. Avendo già ottenuto - facebook.com Vai su Facebook
