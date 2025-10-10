Incontro visita e degustazioni | Texture – Vino e tessuti intrecci di storie e sensazioni a Villa Molin
Domenica 19 ottobre alle ore 16.30, Villa Molin apre le porte a un evento unico che unisce arte, cultura e vino: “Texture – Le trame del vino”. Un percorso esperienziale che mette in dialogo l’eleganza dei tessuti veneziani con la complessità sensoriale del vino, in un viaggio affascinante tra. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
In questa notizia si parla di: incontro - visita
I bambini del Grest “CampettiRe” in visita alla caserma dei carabinieri di Randazzo per un incontro sulla legalità
Guerra Ucraina, Lavrov: «?Zelensky ha rifiutato le proposte di Trump per la tregua». Più lontano l'incontro con Putin. Allerta aerea a Kiev durante la visita di Rutte
Allerta aere a Kiev durante la visita di Rutte. Trump: "Preferirei non esserci all'incontro Zelensky-Putin"
Visita di Roberto Fico ad Agropoli, ma è polemica per l'incontro. FdI: «Solo una riunione di condomio» - facebook.com Vai su Facebook