Incontro internazionale sulla pace di Sant’Egidio A Roma dal 26 al 28 ottobre
Si svolgerà a Roma dal 26 al 28 ottobre l’incontro internazionale delle religioni sulla pace, promosso dalla Comunità di Sant’Egidio. Servizio di Paolo Fucili TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
In questa notizia si parla di: incontro - internazionale
Pace internazionale, Trump punta all'incontro “trilaterale veloce” con Putin e Zelensky. Venerdì possibile vertice
Arezzo Casa e l'incontro internazionale sull’abitare sociale. In città professionisti da tutta Europa
Arezzo Casa ha ospitato un incontro internazionale sull’abitare sociale
#Tg2000 - #Scuola, a #Napoli il primo incontro internazionale sull’#intelligenzaartificiale #9ottobre #Tv2000 #IA #giovani @tg2000it - X Vai su X
Domani alla si terrà il convegno internazionale “ONE HEALTH: THE MEDITERRANEAN DIET ACROSS SCIENCE AND SUSTAINABILITY”, evento conclusivo della quarta edizione di Percorsi nel Gusto. Un incontro tra istituzioni, scie - facebook.com Vai su Facebook
Pace: Com. Sant’Egidio, a fine ottobre l’Incontro internazionale a Roma. Sessione inaugurale presso l’Auditorium Parco della Musica - “Rischiare la pace”: questo il tema dell’edizione 2025 dell’Incontro internazionale per la pace promosso dalla Comunità di Sant’Egidio e che si svolgerà a Roma dal 26 al 28 ottobre. Come scrive agensir.it
Assessore Assisi, pace non è indifferenza, ma incontro - Di fronte a uno scenario internazionale drammatico, oggi più che mai è importante ... Riporta ansa.it