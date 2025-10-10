Incontro Governo-sindacati sulla Manovra Landini Cgil | A Giorgetti ho detto gli unici co**** che devono pagare le tasse sono i dipendenti e i pensionati?

“È stato un incontro dannoso, con nessuna risposta sulle cose che avevamo illustrato. Questa manovra non fa crescere il Paese, non ci sono investimenti e non si affrontano i nodi di fondo come l’emergenza salariale”. Così Maurizio Landini uscendo dall’incontro col governo a Palazzo Chigi sulla prossima Manovra. “Abbiamo chiesto che venga restituita la cifra del fiscal drag con 2000 euro in più pagati dai lavoratori in questi due anni. Non è più accettabile che a pagare le tasse in questo Paese siano i lavoratori e i pensionati, mentre le tasse sui profitti sono inferiori. Abbiamo chiesto un contributo di solidarietà sulle grandi ricchezze oltre i 2 milioni di euro, che riguarda 500 mila persone. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Incontro Governo-sindacati sulla Manovra, Landini (Cgil): “A Giorgetti ho detto gli unici co**** che devono pagare le tasse sono i dipendenti e i pensionati?”

In questa notizia si parla di: incontro - governo

L’incontro che svela le bugie del governo sulle forniture a Israele

Vendita Iveco, in vista incontro tra governo e sindacati

STMicroelectronics, incontro con l'azienda e il governo: sempre più nero il futuro di oltre 1.000 lavoratori

Così il presidente del governo dopo l’incontro con i fautori delle iniziative sui premi approvate alle urne. Prioritario per Ps e Lega agire in fretta - facebook.com Vai su Facebook

++#Manovra, la CGIL proporrà al governo di introdurre una patrimoniale nell'incontro di venerdì. Il segretario Maurizio #Landini: "Proporremo un contributo di solidarietà dalle grandi ricchezze, dai contribuenti oltre i 2 milioni. Si tratta di 500mila contribuenti. Il - X Vai su X

Landini: “La Manovra porta il Paese a sbattere”. Oggi l’incontro governo-sindacati - ROMA – “ È stato un incontro dannoso, non è arrivata nessuna risposta rispetto alle proposte che abbiamo avanzato. Da dire.it

Manovra, iniziato a Palazzo Chigi l’incontro tra Governo e sindacati - E' iniziato a Palazzo Chigi l'incontro tra il Governo e i sindacati per discutere le priorità e le proposte in ... Scrive ildiariodellavoro.it