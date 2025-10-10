Incontro bilaterale su temi fiscali tra autorità italiana e sudcoreana

Fiscooggi.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le Agenzie tributarie dei due Paesi si erano già confrontate e avevano già concluso diversi accordi in passato in Italia, ma mai in Corea del Sud. Conclusi accordi in materia di doppie imposizioni e di transfer pricing. 🔗 Leggi su Fiscooggi.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: incontro - bilaterale

La premier Meloni a Belgrado, incontro bilaterale con Vucic

Ucraina, Vance sul summit in Alaska: "Lavoriamo a un incontro Putin-Zelensky dopo bilaterale con Trump, accordo non farà felici né Kiev né Mosca"

Trump-Putin, terminato dopo quasi tre ore il vertice bilaterale | Il presidente Usa sull'Ucraina: "Incontro da 10, ma ancora non ci siamo"

Cerca Video su questo argomento: Incontro Bilaterale Temi Fiscali