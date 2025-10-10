Incontro bilaterale su temi fiscali tra autorità italiana e sudcoreana

Le Agenzie tributarie dei due Paesi si erano già confrontate e avevano già concluso diversi accordi in passato in Italia, ma mai in Corea del Sud. Conclusi accordi in materia di doppie imposizioni e di transfer pricing. 🔗 Leggi su Fiscooggi.it

