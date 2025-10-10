Incidenti sul lavoro paga l’azienda se non ha vigilato sulla sicurezza
Un recente intervento della Cassazione ha riportato al centro dell’attenzione un principio fondamentale: in caso di infortunio sul lavoro, il datore non può limitarsi a fornire ai dipendenti i dispositivi di protezione individuale, ma deve anche vigilare sul loro effettivo utilizzo e garantire che l’ambiente di lavoro sia sicuro e protetto, sotto ogni profilo. Non può quindi presumere che i dipendenti lavorino sempre coscienziosamente, riducendo al minimo i rischi legati alle mansioni che svolgono. Vediamo insieme gli aspetti chiave della pronuncia 260212025 della Suprema Corte, perché, oltre a decidere lo specifico caso concreto, è di monito per la generalità delle aziende e, al contempo, agevola l’iniziativa legale dei dipendenti. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
